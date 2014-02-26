Автоматичної зброї у населення бути не повинно - Аваков

Про це він заявив на брифінгу.

"Наявність озброєних людей на вулицях не створює спокою ні для кого. Ситуація повинна бути врегульована. Є різні точки зору, в тому числі - легалізація зброї... Я думаю, що правда - посередині. Жодної автоматичної зброї у населення на руках не повинно бути", - цитує Авакова "Сегодня".

Він також повідомив, що МВС, Самооборона Майдану і "Правий сектор" вирішили жорстко реагувати на прояви бандитизму, здійсненого нібито від імені цих організацій.

"Останнім часом почастішали епізоди бандитизму і мародерства під прикриттям назв Самооборони і Правого сектору". Особливо яскраво це проявляється далеко від Києва - в областях. Ми провели відповідну військову раду із Самообороною, "Правим сектором" та іншими структурами і прийняли рішення дуже жорстко на це реагувати", - повідомив в.о. міністра.

За його словами, один з таких випадків стався у Дніпропетровській області.

"Я наведу як приклад вчорашній випадок у Дніпропетровській області. Група озброєних людей з муляжами і справжньою зброєю увірвався в одну з районних адміністрацій і запропонувала главі адміністрації від ПР написати заяву про відставку. Той сказав, що представилися силами Самооборони Майдану, а на питання, якщо не писати заяву, була відповідь - 30 тисяч", - повідомив Аваков.

При цьому він додав, що на тлі цивільних протестів міліція остерігається давати адекватну відсіч і відбуваються подібні ситуації.

"З цієї ситуації потрібно виходити тільки одним чином - повернути довіру до органів внутрішніх справ, міліціонерам, які стоять на вулиці", - сказав Аваков.

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Він також повідомив, що ситуація із зникненням близько 30 бійців "Беркута" знаходиться під контролем.

"Зараз проходить службове розслідування, скрізь проводимо інвентаризацію спецзасобів та наявність персонального складу. Пішли в невідомому напрямку ті люди, які розуміють, що їм може бути пред'явлено відповідне звинувачення... Ситуація під контролем, зброя під контролем. Я думаю, що ситуація вирішиться в найближчі дні", - запевнив він.