«Правий сектор» закликає власників вогнепальної зброї вийти на Майдан

13:33, 18 лютого 2014
Політика
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«Правий сектор» заявляє про високу ймовірність розгону Майдану за допомогою бронетехніки та вогнепальної зброї і закликає громадян мобілізуватися.

Термінове звернення Центрального штабу «Правого сектору» опубліковано на офіційній сторінці організації в соціальній мережі «ВКонтакте».

«З'явилася підтверджена інформація про високу ймовірність розгону Майдану за допомогою бронетехніки та вогнепальної зброї», - йдеться в повідомленні.

«У зв'язку з цим закликаємо усіх власників вогнепальної зброї зібратися на Майдані і сформувати загони для захисту людей від прислужників злочинної влади», - зазначають у «Правому секторі».

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