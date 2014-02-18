«Правий сектор» закликає власників вогнепальної зброї вийти на Майдан

Термінове звернення Центрального штабу «Правого сектору» опубліковано на офіційній сторінці організації в соціальній мережі «ВКонтакте».

«З'явилася підтверджена інформація про високу ймовірність розгону Майдану за допомогою бронетехніки та вогнепальної зброї», - йдеться в повідомленні.

«У зв'язку з цим закликаємо усіх власників вогнепальної зброї зібратися на Майдані і сформувати загони для захисту людей від прислужників злочинної влади», - зазначають у «Правому секторі».