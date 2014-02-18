«Правий сектор» закликає власників вогнепальної зброї вийти на Майдан
13:33, 18 лютого 2014Політика
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«Правий сектор» заявляє про високу ймовірність розгону Майдану за допомогою бронетехніки та вогнепальної зброї і закликає громадян мобілізуватися.
"Правий сектор" передбачає імовірність розгону Майдану / Reuters
Термінове звернення Центрального штабу «Правого сектору» опубліковано на офіційній сторінці організації в соціальній мережі «ВКонтакте».
«З'явилася підтверджена інформація про високу ймовірність розгону Майдану за допомогою бронетехніки та вогнепальної зброї», - йдеться в повідомленні.
«У зв'язку з цим закликаємо усіх власників вогнепальної зброї зібратися на Майдані і сформувати загони для захисту людей від прислужників злочинної влади», - зазначають у «Правому секторі».
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