Верховна Рада України обрала в. о. міністра закордонних справ та в. о. міністра оборони

Як передає кореспондент УНІАН, за призначення Дещиці проголосували 322 народних депутатів із 408, зареєстрованих у сесійній залі.

За призначення Тенюха проголосували 326 депутатів із 408 зареєстрованих у залі депутатів.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні ВР призначила Арсенія Яценюка прем'єр-міністром України. Він запропонував кандидатури у новий склад уряду, крім міністра оборони та закордонних справ.

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Пізніше голова Верховної Ради України, в. о. Президента України Олександр Турчинов зазначив, що кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ вносить Президент України і запропонував кандидатури Тенюха і Дещиці. Нагадаємо, що вибори Президента призначені на 25 травня ц. р.