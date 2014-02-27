У МЗС Росії закликають зовнішніх гравців поважати позаблоковий статус України.

Про це йдеться в заяві російського зовнішньополітичного відомства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Настійно радимо всім відмовитися від провокаційних заяв і поважати позаблоковий статус України, закріплений в її Законі «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», - говориться в заяві.

Читайте такожГенсек НАТО закликає РФ утриматися від дій, що можуть загострити ситуацію в Криму

При цьому наголошується, що коли НАТО починає розглядати ситуацію в Україні, це надсилає невірний сигнал.

«Спроби… кожного разу в односторонньому порядку перегравати узгоджені дії, небажання сприйняти реальну ситуацію у всій її повноті ніколи ні до чого доброго не призводять. Коли НАТО починає розглядати ситуацію в Україні, це надсилає невірний сигнал. А генеральний секретар НАТО навіть визнав доречним заявити, що «членство України в НАТО не є найбільш терміновим пріоритетом українського керівництва». Тобто, членство має залишатися серед нетермінових, але все ж таки пріоритетних завдань? Знову намагаються вирішувати за український народ», - відзначають в МЗС РФ.