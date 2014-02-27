Парубій вважає, що сьогодні провокації в Криму влаштовують російські спецслужби

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Вчора на Майдані я говорив про зовнішню загрозу. Багато хто переконував, що я перебільшував. Я стверджував і стверджую, що і раніше російські спецслужби намагались реалізувати кремлівський сценарій в Україні”, - пише Парубій.

“Зараз вони уже діють відкрито. Я це стверджую зі знанням справи. Зараз треба припинити будь-які політичні дискусії, партійні чвари, війну на взаємознищення. Усі ,хто вболіває за Україну, повинні об'єднатися і діяти разом. Лише за таких умов ми швидко зупинимо провокації в Криму”, - наголошує він.

Читайте такожУ Держдумі РФ порівняли Крим з КосовоЯк повідомляв УНІАН, вранці 27 лютого в Сімферополі невідомі захопили парламент і уряд автономії і встановили на будівлях російські прапори. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

Близько півтисячі людей з прапорами Росії і Криму біля парламенту вимагала призначити референдум про державну належність автономної республіки.