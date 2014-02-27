Путін доручив продовжити контакти з Києвом щодо економіки та гуманітарної допомоги Криму

Про це заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, повідомляє РІА «Новости».

”Президент РФ Володимир Путін доручив уряду РФ продовжити контакти зі своїми партнерами в Києві з питань розвитку торгово-економічних зв`язків між РФ і Україною”, - сказав Пєсков.

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За його словами, Путін також доручив провести консультації з іноземними партнерами, включаючи МВФ, з приводу надання фіндопомоги Україні, включаючи консультації з цього питання з країнами ”Великої вісімки”.

”Крім цього, маючи на увазі звернення керівництва Криму про надання гуманітарної допомоги, президент РФ доручив уряду РФ опрацювати це питання, в тому числі по лінії регіонів РФ”, - підкреслив прес-секретар.