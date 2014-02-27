Білий Дім більше не визнає Януковича Президентом України



Про це заявив речник Білого Дому Джей Карні.

”Його обрали Президентом. Він зрікся своєї відповідальності - одразу після підписання угоди, яка поклала край насильству і не вдався до дій, до яких його закликали багато у світі, а саме - створення уряду єдності для покладення краю насильству і просуванню уперед до дострокових виборів. Він запакував валізи і щезнув”, - сказав Карні журналістам.

Речник додав, що ”країною мали управляти” і віддав належне українській владі за кроки, які поновили управління державою.

Карні застеріг Росію, яка згідно з повідомленнями, привела свої збройні сили в режим підвищеної готовності і розпочала навчання неподалік українських кордонів.

”Ми очікуємо, що Росія буде прозорою в своїх діях, про які вони оголосили вчора (маневри - УНІАН), і що вона буде уникати провокативних дій. Ми цього очікуємо і ми про це говоримо, бо в інтересах Росії і, звичайно, в інтересах українського народу, щоб не було провокацій, щоб збереглась територіальна цілісність України і її суверенітет”, - додав речник Білого Дому.