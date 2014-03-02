Після вбивства трьох даішників на в’їздах до Києва чергуватимуть спецпатрулі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, вдатися до посилених заходів безпеки змусило вбивство трьох інспекторів ДАІ, що сталося минулої ночі на стаціонарному посту «Биківня» на в’їзді до Києва.

«За неповні два тижні це вже другий озброєний напад на працівників Державтоінспекції», - зазначили в департаменті.

Читайте такожНевідомі розстріляли співробітників ДАІ в Києві

«Основними завданнями патрулів є недопущення кримінальних проявів, забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху», - пояснили в прес-службі.

Державтоінспекція просить громадян та гостей столиці з розумінням поставитися до ситуації, що склалася і обіцяє робити усе від неї залежне, аби забезпечити правопорядок та захистити людей.

Читайте такожНа КПП у Києві невідомі розстріляли трьох співробітників ДАІ

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 березня біля КП «Бровари при в’їзді до Києва невідомі розстріляли в упор трьох інспекторів ДАІ, забрали їхню табельну зброю і зникли.

Розслідування цієї справи взяв на контроль в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.