Українці виявилися сильнішими за росіян, які їм заздрять - Жванецький

Про це йдеться в його коментарі про останні події в Україні, попублікованому на сторінці Євромайдан у "Фейсбуці".

"Це не виключає того, що можуть прийти нові. Але вони точно будуть знати, що існує сила протидії, здатна дати їм відсіч. А закомплексована російська більшість виправдовує свою бездіяльність, свою ненависть і своє безсилля "бажанням стабільності", тим що "вони всі там бандерівці і фашисти" і т.д. А насправді - це просто заздрість, що українці змогли, дозволили собі, не промовчали... А під кінець - да ви всі жебраками там будете в цьому Євросоюзі! . . А в Митному союзі всі, б...дь, просто неймовірні багатії!", - наголошує сатирик.