Янукович-молодший підтримав батька: українців поневолюють, а в країні панує хаос і мародерство

Таку думку висловив Віктор Янукович-молодший на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу звернутися до тих громадян, які, не дивлячись ні на що, залишаються істинними патріотами України і до тих бійців, які присягали народу і забезпечували порядок в країні, і залишилися відданими синами своєї Вітчизни. Всі Ви на власні очі бачите, що в Україні стався збройний державний переворот. І в цьому ні в кого вже немає сумнівів. І проходив він за продуманим і підготовленим зарубіжним сценарієм. Яскравим прикладом є, як в недавньому минулому - Югославія так і Сирія", - підкреслює Янукович.

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За його словами, відбулася "елементарна інтервенція України іншими державами руками профашистських спеціально навчених радикально налаштованих об'єднань за принципом: чим гірше - тим краще!".

"І їхні методи - вельми різноманітні: складання чорних списків рідних, близьких, ділових партнерів і просто тих, хто іноді був поруч, не маючи до політики і моєї діяльності взагалі ніякого відношення, фізичне усунення опонентів, розбійні напади, збройні пограбування тощо", - заявив Янукович.

На думку Януковича, Верховна Рада України працює у нелегітимному полі, в порушення як нової, так і старої Конституції України, "абсолютно не займаючись економікою країни протягом всього останнього часу".

Янукович впевнений, що на вулицях міст України йде "неконтрольований процес мародерства, адміністративні будівлі захоплені повстанцями, масово руйнуються пам'ятки історії, культури та архітектури, силові структури практично усунені від виконання своїх прямих обов'язків".

Також Янукович заявляє, що прибічники нової влади займаються кіднепінгом.

"В країні сформовано уряд самозванців, проголошених бойовиками. І в якій демократичній державі Ви ще бачили, що в руках однієї людини - спікера ВР України сконцентровано кілька гілок влади? Але і крім усього, ще й самопроголошеного Президентом, врозріз всіх законів і Конституції в першу чергу. Всі голосування Парламенту проходять під жорстоким тиском і погрозами, фактично під дулом автоматів. Прибічники нової, так званої, влади не гребують навіть кіднепінгом", - підкреслює Янукович.

За його словами, в Україні йде насильницьке нав'язування інших культурних цінностей та віросповідання, з метою отримання тотального контролю над державою і людьми, практично - для їх поневолення.

"Всім відомі технології зомбування, залякування не тільки народних депутатів України, але і державних службовців, ЗМІ, звичайних громадян - всіх інакомислячих, не гребуючи застосовувати вогнепальну і холодну зброю", - вважає син екс-президента.