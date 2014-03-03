ЄС висунув ультиматум Росії і погрожує заморозити переговори щодо віз

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус після завершення екстреного засідання Ради ЄС на рівні глав дипломатій 28-ми країн-членів, які обговорювали ситуацію в Криму.

”Якщо не буде дуже швидких і конкретних кроків з боку росіян по деескалації ситуації, то ціла низка контактів з ними буде припинена. Будуть втілені чіткі рішення щодо зупинки візового діалогу, припинення діалогу щодо реалізації економічних угод. З огляду на те, що у четвер буде саміт ЄС, відсутність деескалації до того часу означатиме, що ці кроки наберуть чинності”, - сказав Фабіус журналістам.

Як повідомляв УНІАН, Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон заявила, що кроками по деескалації вважатимуться повернення російських вояків до своїх казарм, припинення польотів російської військової авіації над українською територією, а також припинення пересування російських військ та БТРів у Криму.

Екстрений саміт ЄС призначено на четвер, 6 березня, у Брюсселі і він має розглядати ситуацію в Криму через силові дії Росії проти України, також відносини Росією.