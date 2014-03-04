На кордоні з Росією буде посилено контроль за групами молодих людей, які в’їжджають в Україну – Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час представлення нового голови облдержадміністрації сказав в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Нас багато дуже, але одиниці нас можуть дестабілізувати. Нам потрібно зробити одну річ, нам потрібно не дозволити себе розгойдати й повергнути у сценарій Абхазії, Придністров’я або якоїсь іншої буферної зони. Це не наша функція. Сьогодні нами дана команда й на кордоні з Російською Федерацією буде встановлений жорсткий контроль щодо перетину молодиків з того боку», - сказав Аваков.

Читайте такожУ Донецьку на мітингу вимагали відставки губернатора приїжджі росіяниЗа його словами, «синхронний напад на Україну відбувається по всіх північно-східних областях», але Міністерство внутрішніх справи боротиметься з цими проявами.

«Одночасно, в шести містах вчора й позавчора проходили масові сутички під однаковими лозунгами, за одними й тими ж методами, з одними й тими ж групами осіб. Ми зараз цю ситуацію будемо виявляти, показувати, інформувати суспільство, затримувати та видаляти з України цих осіб», - наголосив в.о. міністра.

Аваков додав, що сьогодні він також звертатиметься до керівників українських войовничо налаштованих організацій із закликом припинити ескалацію конфлікту.

«Сьогодні я буду звертатися до всіх тих, хто очолює бойові організації з жорстким попередженням тут, в Україні, припинити накаляти конфлікт. Будемо приймати дуже чіткі та жорсткі міри», - наголосив він.

«Разом із тим по всій країні, в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Луганську, Донецьку ситуація контрольована», - підкреслив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові під час штурму 1 березня будівлі облдержадміністрації в сутичках брали участь також громадяни Росії. Зокрема, прапор Російської Федерації над будівлею ОДА підняв уродженець Москви.