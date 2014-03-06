Захід наполягатиме на переговорах України і Росії - Керрі

Про це він повідомив в Парижі після закінчення переговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Держсекретар США висловив упевненість у тому, що кризу в Україні вдасться розв'язати мирним шляхом. "У нас ціла низка ідей", - заявив він.

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За словами Керрі, він обговорить конкретні пропозиції щодо вирішення конфлікту з президентом США Бараком Обамою, а Лавров проведе консультації з російським президентом Володимиром Путіним.

Всі учасники переговорів зійшлися в думках, що діалог є найкращим виходом із української кризи, повідомив Керрі. У зустрічі в Парижі, крім Керрі та Лаврова, брали участь міністри закордонних справ ФРН, Франції і Великобританії Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабіус і Вільям Хейг, передає dpa.

Як повідомив раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, російський глава МЗС не захотів сісти за стіл переговорів зі своїм українським колегою.

Міністр закордонних справ Німеччини Штайнмайер залишився незадоволений результатами переговорів, "Попереду ще багато важких днів. Якщо кримський конфлікт не буде швидко розв´язано, це може призвести до розколу Європи", сказав він.