Євросоюз опублікував список екс-посадовців України, чиї банківські рахунки заморозять

Віктор Янукович, екс-глава адміністрації глави держави Андрій Клюєв і ще 16 українських чиновників і бізнесменів увійшли в список осіб, щодо яких Євросоюз вводить економічні санкції, повідомляє РИА Новости.

Список опубліковано в додатку до рішення Ради ЄС про запровадження економічних санкцій. «Всі кошти та економічні ресурси, які належать або перебувають у власності чи під контролем осіб, встановлених відповідальними у незаконному привласненні державних коштів України, а також осіб, відповідальних за порушення прав людини в Україні, зазначених у додатку, повинні бути заморожені», - наголошується в документі.

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У цей список увійшли екс-президент України Віктор Янукович та його сини Олександр і Віктор, екс-глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-голова СБУ Олександр Якименко, екс-прем'єр Микола Азаров і його син Олексій, екс-глава адміністрації президента Андрій Клюєв і його брат Сергій, екс-заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, бізнесмен Сергій Курченко, екс-міністр освіти і науки Дмитро Табачник, екс-голова МОЗ Раїса Богатирьова, колишній радник Януковича Ігор Калінін.