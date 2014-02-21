Канада розширила санкції проти українських чиновників - ЗМІ

Перший список, куди потрапили члени уряду України - відповідальні, на думку Оттави, за розгін акцій у Києві - був оголошений 28 січня, передає РІА «Новости» з посиланням на телеканал СВС. Проти них ввели візові обмеження.

«Канада обурена безперервним насильством в Україні. Наш уряд відповів на це візовою забороною для ключових фігур режиму», - йдеться в заяві канадського прем`єр-міністра Стівена Харпера.

Крім розширення візового списку Канада вводить економічні санкції щодо представників української влади. Хто саме підпадає під дію санкцій, не повідомляється.

Як повідомлялося, санкції проти представників України вирішили запровадити глави МЗС країн ЄС, але список осіб, які під них підпадуть, ще не узгоджений.