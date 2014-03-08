Ярош підтвердив, що йде в президенти і розповів про погрози з Москви

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві. (УНІАН: вчора соратники Яроша повідомляли, що лідер «Правого сектора» має намір взяти участь у президентських виборах).

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“Ми отримуємо багато дзвінків про те, щоб “Правий сектор” був представлений в політиці. Я йду в Президенти”, - сказав Ярош, пояснивши, що він робить це для того, щоб “створити державу, повністю її перезавантажити”.

При цьому Ярош визнав, що йому тяжко буде «тягатися з тими акулами” в політиці, які є. “Але нам треба перезавантажити державу, привести в політику нових людей”, - зазначив Ярош.

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Водночас він повідомив, що «Правий сектор» не висуватиме свого кандидата на посаду мера Києва, але, в той же час, висуватиме своїх активістів у депутати на місцевих виборах.

Відповідаючи на запитання, чи вплине на його передвиборчу кампанію оголошення правоохоронними органами Росії його у розшук за нібито підтримку тероризму, Ярош сказав: “Ніяк не буде впливати. Я думаю, що в міжнародний розшук треба було оголосити самого Володимира Путіна за вторгнення в Україну”.

Також Ярош пояснив наявність великої кількості охорони біля нього тим, що у “Правого сектора” є інформація, що з Москви для його нейтралізації виїхала спеціально підготовлена група у складі 8 осіб.

Крім того, під час прес-конференції Ярош закликав Сполучені Штати Америки, Євросоюз та інші країни заблокувати рахунки Російської Федерації і її керівників.

Водночас лідер “Правого сектора” висловив сподівання, що російсько-український конфлікт вдасться вирішити мирними дипломатичними переговорами.

Також Ярош закликав діючий український уряд швидше впроваджувати реформи та підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

Ярош також повідомив, що найближчим часом «Правий сектор», до складу якого входить багато організацій, об'єднається в одну. “Ми розглядаємо варіант реєстрації “Правого сектора” як громадської організації”, - наголосив Ярош.