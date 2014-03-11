Загроза військових дій в Криму збільшиться після 16 березня - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“До проведення так званого референдуму будуть спроби не застосовувати якихось силових дій. Але після 16 числа ситуація може стати дуже загрозливою щодо ескалації військового конфлікту. У нас залишилося кілька днів для використання всіх міжнародних механізмів задля недопущення гарячої фази військового протистояння”, - сказав Чалий.

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Також він зазначив, що в нинішній ситуації протистояння України і Росії програє той, хто перший зробить постріл. І тому Україні необхідно і надалі утримуватися від силових дій у конфлікті з Росією, наголосив експерт.

“Повномасштабна війна в Україні може вестися не тільки силами армії, а силами всього народу, враховуючи неспівмірність військової сили України та Росії. Тому нам потрібно демонструвати наші можливості, але хто перший зробить постріл, той програє. І зараз позиція України - не допустити силового протистояння”, - сказав Чалий.