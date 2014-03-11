Тенюх пояснив, чому українська армія не дає відсіч окупантам в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу сьогодні в парламенті.

Тенюх зазначив, що де-юре відкритої агресії Росії немає в Україні, адже керівництво РФ не визнає причетності своїх військ до подій в Криму.

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“Будь-які активні дії Збройних сил України щодо стабілізації ситуації в Криму будуть представлені світовому суспільству як застосування сили проти власного населення”, - сказав він.

Керівник Міноборони також нагадав, що Україна раніше не розглядала можливу воєнну загрозу з боку Росії.

“Тому якщо говорити про успішне застосування Збройних сил України проти такого противника, то йдеться про вірогідність значних затрат державних ресурсів на їх розгортання та тривалий час їх підготовки та оснащення”, - сказав Тенюх.

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Він також відзначив, що Збройні сили Росії, які проводять навчання біля східних кордонів України та в Криму, розгорнули угрупування військ чисельністю 220 тис. осіб, 1800 танків, понад 400 вертольотів та інше.

“Це угрупування в декілька разів переважає Збройні сили України”, - додав він.

Тенюх наголосив, що Збройні сили України були приведені у повний ступінь готовності і було зайнято усі полігони відповідно до плану навчань на сході та півдні України.

Водночас Тенюх наголосив, що загальна чисельність Сухопутних військ становить 41 тисячу осіб і наразі вже мали бути готові 20 тисяч, але реально готові поки лише 6 тис.

Тенюх звернувся до депутатів парламенту із закликом змінити закон про закупівлі для ЗСУ та проведення тендерів у загрозливий і надзвичайний період.

Він наголосив, що усі потреби Збройних сил мають вирішуватися негайно, і закликав забезпечувати армію ресурсами та грошима.