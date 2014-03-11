На аеродромі Бельбек розпочалася пожежа



Про це повідомляють українські військовослужбовці на створеному ними у соцмережах сайті.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, «о 20.50 з вікон адміністративних будівель частини була помічена пожежа на аеродромі, який знаходиться під «охороною марсіан» (спецпідрозділів РФ).

В тій стороні розташовані службові будівлі аеродрому і склади зі зброєю. Дзвінка від «марсіан» з цього приводу не надходило».

Військовослужбовцями у напрямку пожежі негайно було скеровано пожежний автомобіль у супроводі командира бригади Юлія Мамчура.

Крім того, українські військовослужбовці наголошують, що за годину до цих подій, сталося відключення енергопостачання на території адміністративних будівель частини.