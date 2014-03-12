ЄП може схвалити пакет допомоги Україні на 11 млрд євро
22:05, 12 березня 2014Політика
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Європарламент (ЄП) може схвалити пропозиції Єврокомісії (ЄК) з надання Україні фінансової підтримки
ЄП може схвалити пакет допомоги Україні на 11 млрд євро
Про це йдеться в проекті резолюції п`яти фракцій ЄП, голосування по якій пройде в четвер, повідомляє РІА «Новости».
”ЄП вітає прихильність українського уряду амбітному плану реформ, який охоплює політичні, економічні та соціальні зміни. ЄП вітає рішення Єврокомісії надати Україні короткострокову та середньострокову фінансову допомогу і пакет підтримки в сумі 11 мільярдів євро”, - йдеться в документі.
Як відомо, Саміт глав держав ЄС минулого тижня підтримав пропозиції ЄК про допомогу Україні в 11 мільярдів євро.
Раніше ЄК відзначала необхідність узгодження параметрів пакету допомоги Європарламентом. У проекті резолюції не уточнюється, чи буде потрібно ще схвалення статей пакета з боку ЄП.
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