ЄП може схвалити пакет допомоги Україні на 11 млрд євро

Про це йдеться в проекті резолюції п`яти фракцій ЄП, голосування по якій пройде в четвер, повідомляє РІА «Новости».

”ЄП вітає прихильність українського уряду амбітному плану реформ, який охоплює політичні, економічні та соціальні зміни. ЄП вітає рішення Єврокомісії надати Україні короткострокову та середньострокову фінансову допомогу і пакет підтримки в сумі 11 мільярдів євро”, - йдеться в документі.

Як відомо, Саміт глав держав ЄС минулого тижня підтримав пропозиції ЄК про допомогу Україні в 11 мільярдів євро.

Раніше ЄК відзначала необхідність узгодження параметрів пакету допомоги Європарламентом. У проекті резолюції не уточнюється, чи буде потрібно ще схвалення статей пакета з боку ЄП.