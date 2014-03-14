Військ НАТО в Криму не буде - глава Місії України при НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Долгов заявив журналістам в штаб-квартирі Альянсу після завершення засідання Ради Євроатлантичного партнерства (РЄАП), де всі члени - окрім Росії - підтримали територіальну цілісність України і заявили про незаконність референдуму у Криму 16 березня.

"Не йшлося на засіданні РЄАП про миротворчі війська НАТО. Україна не є членом НАТО, а відтак розраховувати на те, що війська НАТО в цілому чи кількох країн-членів Альянсу будуть військовим шляхом брати участь у врегулюванні кризи в Криму, не доводиться. Для цього немає юридичних підстав", - сказав Долгов.

За його словами, термінове засідання РЄАП було скликано за ініціативою України - це відбулося вперше за 20-річну історію організації.

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"РЄАП однозначно засудила ситуацію, в якій опинилася Україна після окупації Криму. Всі висловились на підтримку територіальній цілісності України та її незалежності і за потребу пошуку дипломатичних каналів вирішення кризи. Всі - крім російської делегації - назвали референдум у Криму 16 березня незаконним і таким, що не матиме юридичної сили. Військова присутність Росії в Автономній Республіці Крим навряд чи зробить волевиявлення кримчан вільним", - сказав Долгов.

До РЄАП входять 28 країн-членів НАТО і двадцять держав-партнерів Альянсу, серед яких майже всі пострадянські країни.