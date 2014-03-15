МЗС називає висадку російського десанту на Херсонщині військовим вторгненням РФ до України
17:41, 15 березня 2014Політика
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Міністерство закордонних справ України називає висадку россійського десанту в районі селища Стрілкове Херсонської області військовим вторгненням і обіцяє застосувати всі необхідні заходи для припинення військового вторгнення з боку Росії.
МЗС називає висадку россійського десанту на Херсонщині військоми вторгненням / Wikipedia
"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий та категоричний протест у зв’язку з висадкою 15 березня 2014 року в районі селища Стрілкове Херсонської області десанту військовослужбовців збройних сил Російської Федерації у кількості 80 осіб та захопленням ними селища Стрілкове за підтримки 4 бойових вертольотів та 3 бойових бронемашин", - йдеться у повідомленні прес-служби.
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МЗС України вимагає від російської сторони негайного виведення її збройних сил з території України.
Україна залишає за собою право застосувати всі необхідні заходи для припинення військового вторгнення з боку Росії.
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