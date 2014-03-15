У Крим доставлені 4 батареї ЗРК С-300
22:56, 15 березня 2014Політика
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Сьогодні до Криму через Керченську переправу доставлено зенітно-ракетний дивізіон С-300 в складі 4-х батарей.
У Крим доставили ЗРК С-300 / mil.ru
Про це повідомляє з посиланням на групу "Інформаційний Опір" керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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"Разом з дивізіоном прибула інженерна техніка - 4 танкові тягачі, рухливі дизель-генератори, автоцистерни і 4 автомобілі УАЗ", - сказано в повідомленні.
За даними групи, близько 18:00 дивізіон прибув у Гвардійське (під Сімферополем).
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