У Крим доставлені 4 батареї ЗРК С-300

Про це повідомляє з посиланням на групу "Інформаційний Опір" керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожРосійська військова техніка рушила вглиб Криму

"Разом з дивізіоном прибула інженерна техніка - 4 танкові тягачі, рухливі дизель-генератори, автоцистерни і 4 автомобілі УАЗ", - сказано в повідомленні.

За даними групи, близько 18:00 дивізіон прибув у Гвардійське (під Сімферополем).