У Крим доставлені 4 батареї ЗРК С-300

22:56, 15 березня 2014
Політика
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Сьогодні до Криму через Керченську переправу доставлено зенітно-ракетний дивізіон С-300 в складі 4-х батарей.

У Крим доставили ЗРК С-300 / mil.ru

Про це повідомляє з посиланням на групу "Інформаційний Опір" керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Разом з дивізіоном прибула інженерна техніка - 4 танкові тягачі, рухливі дизель-генератори, автоцистерни і 4 автомобілі УАЗ", - сказано в повідомленні.

За даними групи, близько 18:00 дивізіон прибув у Гвардійське (під Сімферополем).

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