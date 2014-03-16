У Криму викрадачі священика УГКЦ склали на нього адмінпротокол і відпустили

Викрадачі виявилися "правоохоронними органами Криму", повідомляє медіаресурс УГКЦ.

Священику "висловили підозру, що він організовує провокації. Отець Микола категорично заперечив такі звинувачення. Він повідомив, що і надалі залишається у Криму зі своїми вірними", - говориться в повідомленні.

Читайте такожУ Севастополі з храму викрали греко-католицького священика Нагадаємо, сьогодні невідомі озброєні люди безпосередньо з церкви парафії Успіння Пресвятої Богородиці міста Севастополя викрали і вивезли в невідомому напрямку отця Миколу Квича, пароха парафії, головного військового капелана УГКЦ у Криму.

Як повідомили виданню у Департаменті Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України, не один раз впродовж березня 2014 року священики УГКЦ отримували погрози, в усний чи письмовий спосіб, з вимогою покинути територію Криму.