Регіони вирішили заблокувати і ложу преси

Фракція Партії регіонів блокує у Верховній Раді не лише президію, трибуну, урядову ложу, але й ложу преси.

Як передає кореспондент УНІАН, троє депутатів від фракції Партії регіонів о 16.00 заблокували ложу преси.

Вони пропускають в ложу журналістів, але заявили, що не пропускатимуть народних депутатів з інших фракцій, щоб ті не змогли із ложі преси провести сесійне засідання парламентської більшості.

Також народні депутати із фракції Партії регіонів блокують гостьову ложу, а також перебувають в секторі системи «Рада».

На даний час в сесійній залі відсутні у повному складі фракції «Наша Україна», БЮТ та СПУ. В сесійній залі є лише декілька народних депутатів України із фракції КПУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед початком пленарного засідання депутати фракції Партії регіонів заблокували трибуну і президію парламенту. Засідання ВР так і не розпочалося.

"Регіонали" заявили, що не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті, а також наміром своїх політичних опонентів включити до порядку денного засідання питання про обрання відсутніх членів Конституційного Суду.

Крім того, Партія регіонів вимагає обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті. Крім того, “регіонали” наполягають на припиненні незаконного сумісництва посадовців з депутатськими повноваженнями.

Збори депутатів більшості, призначені на 16.00, вирішили провести у конференц-залі під куполом ВР.