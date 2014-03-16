У Кіровограді провели Народне віче та Хода миру на підтримку кримчан

У Кіровограді близько 400 осіб прийшли на Народне віче та Ходу миру на підтримку кримчан.

Як передає кореспондент УНІАН, люди почали збиратися на площі Героїв Майдану о 12.00. Вони тримають державні та червоно-чорні прапори, а також прапори ВО "Свобода" та організації "Сокіл", плакати з написами: "З добром до людей", "Не купуй у Путіна!", "Москаль, на Україну зуби не скаль!", "Україна - єдина", "Путін, геть!", "Putin, go home", "No war!". Близько 20 міліціонерів розташувалися по периметру місця проведення акції.

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Перед мітингуючими виступили громадські активісти. Голова місцевої "Просвіти" Олександр Ратушняк підняв питання перейменування міста на Златопіль, при цьому зауважив, що його ще розглягнуть на найближчому з народних зібрань.

Згодом люди сформувались у колону та рушили до пам'ятника Ангелу-охоронцю, повністю заблокувавши рух центральною вулицею. Вони вигукують: "Ми за мир!, "Путін, геть!", "Крим - це Україна!". Попереду колони з людьми рухається автомобіль ДПС. Біля пам'ятника люди заспівали Гімн України та рушили до військової частини, де також заспівали Гімн і скандували "Слава армії!".

Зараз учасники ходи йдуть до площі Героїв Майдану.