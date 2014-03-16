Невідомі примушують кримчан голосувати, іноді заповнюють бюлетені за них

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР» з посиланням на очевидців – кримських активістів.

«У Криму групи осіб у супроводі міліції ходять по квартирах зі скриньками і змушують людей голосувати і ставати співучасниками псевдореферендуму. Крім того, наші хлопці зафіксували не один випадок, коли ці особи власноруч заповнюють бюлетені і пачками вкидають їх у скрині», - зазначають кримські «ударівці».

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За даними активістів партії, станом на 12:00 явка на так званий референдум, зокрема, у місті Севастополі склала 60%, з яких 40% отримано завдяки виносним урнам.