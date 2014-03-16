Крим залишиться невід'ємною частиною України незалежно від результатів референдуму, - Льовочкін

Таке заяву зробив під час зустрічі членів Наглядової ради Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна" голова, екс-очільник АП Сергій Льовочкін.

При цьому він підкреслив, що високо оцінює внесок міжнародного співтовариства у вирішенні українського кризи, про що він сказав під час вчорашньої (15 березня) зустрічі з сенаторами в Посольстві США в Україні.

Під час зустрічі члени наглядової ради Інституту "Нова Україна" обговорили запропоновані Інститутом 10 першочергових кроків для врегулювання кризи. Учасники прийняли рішення продовжити пошук шляхів врегулювання ситуації в Україні, в якій "кримське питання" є найскладнішою в ряду проблем, що накопичилися.

В ході зустрічі наглядової ради обговорювалися також перспективи співпраці Інституту з громадськими організаціями-партнерами з Німеччини.