Глазьєв: санкції США не співвідносяться з принципом демократії

Про це заявив радник російського президента Сергій Глазьєв, щодо якого також були введені такі санкції, пише РИА Новости.

"Вводячи санкції проти депутатів парламенту, американці демонструють своє ставлення до представників влади. Адже парламентарії висловлюють позицію народу, їх для цього обрали", - сказав він.

"Тим самим вони блокують можливість діалогу людей, які уповноважені народом на вираження громадської думки. Це дуже дивно з точки зору демократичних цінностей", - додав Глазьєв.

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За його словами, "на відміну від (президента США Барака) Обами, я народився і виріс в Україні".

"Біда в тому, що американські політики не бачать в Україні громадян. Замість України вони бачать політичних маріонеток, готових виконувати їхні вказівки і реалізовувати їхні інтереси", - вважає радник Путіна.

У понеділок президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій щодо високопоставлених російських політиків, у тому числі Глазьєва, спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко і віце-прем'єра Дмитра Рогозіна.

Під санкції також потрапили громадяни України.

Санкції вводяться у зв'язку з діями Росії з відокремлення Криму від України.

Фігурантам списку буде заборонений в'їзд в США, їхні активи і власність будуть блоковані.