Яценюк виступив зі зверненням до жителів Півдня і Сходу України

Зокрема, щодо вступу до НАТО, Яценюк зазначив, що питання про приєднання до Альянсу не стоїть на порядку денному винятково заради збереження єдності України.

Він наголосив: “Захищати країну буде сильна, сучасна українська армія”.

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Також Яценюк зазначив, що в.о. Президента України Олександр Турчинов ухвалив рішення лишити в силі Закон "Про основи державної мовної політики" в редакції Ківалова та Колесниченка.