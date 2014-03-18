Яценюк виступив зі зверненням до жителів Півдня і Сходу України

11:10, 18 березня 2014
Політика
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Прем'єр-Міністр України Арсеній Яценюк звернувся до жителів південних та східних областей України. Глава уряду повідомив про спроби російських спецслужб влаштувати провокації в українських регіонах. Також він висловив позицію влади щодо нагальних питань та спростував низку чуток.

Яценюк звернувся до жителів Сходу і Півдня України

Зокрема, щодо вступу до НАТО, Яценюк зазначив, що питання про приєднання до Альянсу не стоїть на порядку денному винятково заради збереження єдності України.

Він наголосив: “Захищати країну буде сильна, сучасна українська армія”.

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Також Яценюк зазначив, що в.о. Президента України Олександр Турчинов ухвалив рішення лишити в силі Закон "Про основи державної мовної політики" в редакції Ківалова та Колесниченка.

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