Джемілєв: Якщо іноземні солдати входять до твоєї країни, то очікувати доброго - наївно

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це народний депутат України, колишній глава Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв сказав українським журналістам за підсумками телефонної розмови з Президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

"Якщо солдати, танки якоїсь іншої країни заходять у твою країну, чекати, що все буде мирно і добре, просто наївно. Якщо досі якихось серйозних зіткнень, кровопролиття не відбулося, то це цілком завдяки тому, що нинішнє керівництво України закликає невпинно уникати провокацій і не чинити опору, бо це буде використано інтервентами для виправдання своєї інтервенції і широкомасштабнішого кровопролиття. Те, що у будь-який час це може виникнути, у будь-який час, навряд чи може викликати сумніви", - підкреслив Джемілєв.

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За його словами, кримські татари 50 років добивалися і багато в чому добилися успіху після повернення на свою батьківщину і відновлення своїх прав. "Це відбулося без пролиття ні краплі крові. Зараз ми стоїмо перед реальною загрозою того, що цю кров буде пролито", - сказав Джемілєв.