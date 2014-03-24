Морський держкордон України охоронятимуть севастопольські і одеські прикордонники

Як повідомили УНІАН в секторі з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, з завтрашнього дня корабельно-катерний склад Севастопольського і Одеського морських загонів виходить на охорону державного кордону України, територіального моря і виняткової (морської) економічної зони України. У секторі уточнили, що вранці 25 березня відбудеться перший вихід «у такому новому форматі».

«Особливість морської кампанії полягає в тому, що моряки-севастопольці, які 3 тижні тому на своїх кораблях і катерах передислокувалися з Балаклави (Крим) до Одеси, охоронятимуть також нові для них ділянки морського кордону. У зв'язку з цим на одному з кращих кораблів Морської охорони «Павел Державин» (Одеського Морського загону) діятиме спільний екіпаж. Це зроблено для обміну досвідом між екіпажами і вивчення певних особливостей ділянки севастопольцями», - повідомили в секторі.

У секторі також додали, що зараз Керченський загін морської охорони вже виконує завдання з охорони морського кордону з нового місця своєї дислокації в Маріуполі.