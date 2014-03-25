У "Правому секторі" заперечують, що Сашко Білий застрелився

У "Правому секторі" заперечують інформацію про те, що один із їхніх лідерів Сашко Білий (Олександр Музичко) сам собі завдав смертельних поранень, повідомляє Українська правда.

Про це в ефірі "Громадського телебачення" заявив друг вбитого, член "Правого сектору" Сергій Пандрак.

За його словами, на Білому було розірвано футболку, аби перевірити наявність на ньому бронежилета.

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"Той, хто порвав футболку, стріляв йому прямо в серце. То був контрольний постріл", - сказав Пандрак.

Активіст "Правого сектору" повідомив, що Сашко Білий відмовлявся носити бронежилет. "Я офіцер, я знаю, це був контрольний постріл", - наголосив друг убитого.

За словами Пандрака, на момент спецоперації разом із Білим було три охоронці.

Крім того, він запевняє, що Білий стояв без зброї. "Свій автомат Калашникова Білий лишив у машині. Тому стояв без зброї", - заявив активіст ПС.

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Він також повідомив, що на зап'ястях Сашка Білого чітко видно сліди від металевих наручників.

При цьому Сергій Пандрак зауважив, що слідів насилля на тілі не було. Він повідомив, що активісти мають відеозапис із камер спостережень.

Друг загиблого вислови здивування тим, що спецоперація проводилася у людному місці. Пандрак переконаний, що завданням спецоперації було вбивство Білого, а не його затримання.