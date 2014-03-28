Затриманий керівник групи провокаторів має відношення до ФСБ РФ - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"При всій повазі, ми мусимо уточнити інформацію СБУ. Затриманий керівник групи провокаторів Сергій Розумовський не був співробітником військової розвідки України. Є інформація, що цей пан має відношення до ФСБ РФ", - зазначив Тимчук.

Читайте такожУ Києві СБУ викрила групу осіб, які намагалися дестабілізувати ситуацію в столиці

Як повідомляв УНІАН, СБУ викрила групу осіб, які намагалися дестабілізувати ситуацію в столиці шляхом провокування сутичок, протиправних дій відносно мирних громадян, співробітників правоохоронних органів.

Керівником провокаторів. за повідомленням СБУ, є колишній співробітник севастопольського підрозділу військової розвідки Міноборони України, громадянин України Сергій Р.