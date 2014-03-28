Туск вважає поганою ідею Януковича про референдуми в регіонах України

Глава польського уряду Дональд Туск вважає поганою ідею, передану через деякі російські ЗМІ від імені екс-президента України Віктора Януковича, провести референдум в кожному з регіонів України за взірцем Кримського, котрий призвів анексію території півострова Росією.

Про це повідомляє РАР з посиланням на заяву польського прем'єра під час його сьогоднішнього візиту до Кишинева.

"Не є доброю ідеєю запровадження регіональних референдумів. Досвід з Кримом чітко показує до чого це може привести", - сказав Туск, котрий назвав складним для розуміння та сприйняття цей заклик Януковича.

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"Ми розраховуємо на те, що політичні сили в Україні будуть сприяти деескалації, а не ескалації напруження. Ми усі зацікавлені в тому, аби стабілізувати ситуацію в Україні, врятувати її від банкрутства та знайти мирне вирішення проблем, в тому числі, в українсько-російських відносинах", - сказав він.

Туск висловив надію, що усі сусіди українців розуміють, що Українська держава потребує допомоги, а не "актів, що загрожують її територіальній цілісності".