Туск вважає поганою ідею Януковича про референдуми в регіонах України
Глава польського уряду висловив надію, що всі сусіди українців розуміють, що Українська держава потребує допомоги, а не "актів, що загрожують її територіальній цілісності".
Глава польського уряду Дональд Туск вважає поганою ідею, передану через деякі російські ЗМІ від імені екс-президента України Віктора Януковича, провести референдум в кожному з регіонів України за взірцем Кримського, котрий призвів анексію території півострова Росією.
Про це повідомляє РАР з посиланням на заяву польського прем'єра під час його сьогоднішнього візиту до Кишинева.
"Не є доброю ідеєю запровадження регіональних референдумів. Досвід з Кримом чітко показує до чого це може привести", - сказав Туск, котрий назвав складним для розуміння та сприйняття цей заклик Януковича.
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"Ми розраховуємо на те, що політичні сили в Україні будуть сприяти деескалації, а не ескалації напруження. Ми усі зацікавлені в тому, аби стабілізувати ситуацію в Україні, врятувати її від банкрутства та знайти мирне вирішення проблем, в тому числі, в українсько-російських відносинах", - сказав він.
Туск висловив надію, що усі сусіди українців розуміють, що Українська держава потребує допомоги, а не "актів, що загрожують її територіальній цілісності".