Дарт Вейдер також вирішив стати президентом України
19:06, 29 березня 2014Політика
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Голова «Інтернет-партії України» Датр Вейдер подав до Центральної виборчої комісії документи на реєстрацію кандидатом на пост президента України на позачергових виборах 25 травня.
Дарт Вейдер пішов у президенти
Як передає кореспондент УНІАН, він вніс до ЦВК повний пакет документів, включно із грошовою заставою у 2,5 млн грн.
Дарт Вейдер став широко відомим в Україні після серії організованих ним акцій. Так, він оголошував себе мером Одеси, атакував з загоном штурмовиків міністерство юстиції України, боровся з нелегальними парковками, роздавав киянам сіль і сірники напередодні "кінця світу".
Займав раніше посаду мера Одеси Олексію Костусєву він пропонував стати головою планети Татуїн.
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