Дарт Вейдер також вирішив стати президентом України

Як передає кореспондент УНІАН, він вніс до ЦВК повний пакет документів, включно із грошовою заставою у 2,5 млн грн.

Дарт Вейдер став широко відомим в Україні після серії організованих ним акцій. Так, він оголошував себе мером Одеси, атакував з загоном штурмовиків міністерство юстиції України, боровся з нелегальними парковками, роздавав киянам сіль і сірники напередодні "кінця світу".

Займав раніше посаду мера Одеси Олексію Костусєву він пропонував стати головою планети Татуїн.