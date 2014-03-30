Коханка Януковича їздила на «Мерседесі» з номерами ВР - ЗМІ
20:15, 30 березня 2014Політика
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Громадянська дружина Віктора Януковича розпоряджалась автомобілем «Мерседес», оренда якого коштувала у листопаді 2012 року 36 тис грн. Відповідний документ опублікована у «YanukovychLeaks».
yanukovychleaks.org
Любов Полєжай надавал в оренду автомобіль «Мерседес» АА 0032 ВР компанії «Київуніверсалсервіс», яка забезпечувала господарську діяльність резиденції «Межигір’я», передають Наші гроші.
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Разом з тим, автомобільні номери серії АА … ВР з цифрами від 0001 до 2000 передані Державному управлінню справами. За даними «Комсомольської правди», номери від 0001ВР до 1000ВР мали б належати виключно народним депутатам, міністрам та їх оточенню.
«Цифри від 1000ВР до 2000ВР – членам їхніх сімей, охоронцям, родичам, депутатам, служницям, коханкам», – пише видання.
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