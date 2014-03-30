Коханка Януковича їздила на «Мерседесі» з номерами ВР - ЗМІ

Любов Полєжай надавал в оренду автомобіль «Мерседес» АА 0032 ВР компанії «Київуніверсалсервіс», яка забезпечувала господарську діяльність резиденції «Межигір’я», передають Наші гроші.

Читайте такожЯнукович вже багато років має цивільну дружину - журналісти

Разом з тим, автомобільні номери серії АА … ВР з цифрами від 0001 до 2000 передані Державному управлінню справами. За даними «Комсомольської правди», номери від 0001ВР до 1000ВР мали б належати виключно народним депутатам, міністрам та їх оточенню.

«Цифри від 1000ВР до 2000ВР – членам їхніх сімей, охоронцям, родичам, депутатам, служницям, коханкам», – пише видання.