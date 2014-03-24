У Януковича в Підмосков'ї регулярно "гостюють" українські політики - ЗМІ

Про це повідомив екс-префект Північного адміністративного округу Москви, голова центральної ради партії «Альянс зелених - Народна партія» Олег Мітволь.

Читайте такожЯнукович продовжує заробляти мільйони на "Борисполі" - ЗМІ

«Наскільки я знаю, він дає консультації з приводу майбутніх виборів», - сказав Мітволь Вестям. Хто конкретно, він не знає. Додав, що Віктор Янукович нерідко залишає резиденцію для поїздок по Росії.

Поруч з ним його цивільна дружина Любов Полєжай і її дочка, запевняють люди в оточенні батька Полежай - Леоніда Садикова.

«Тиждень тому повідомив, що подзвонила Надя (сестра Любові Полєжай, куховарка Януковича. - Авт.) і сказала, щоб не хвилювався, вони з Любою в Підмосков'ї», - розповіла сусідка Садикова.