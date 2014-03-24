У Януковича в Підмосков'ї регулярно "гостюють" українські політики - ЗМІ
В гості до Януковича в Барвіху (Підмосков'я) кілька разів на тиждень приїжджають політики з України.
Про це повідомив екс-префект Північного адміністративного округу Москви, голова центральної ради партії «Альянс зелених - Народна партія» Олег Мітволь.
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«Наскільки я знаю, він дає консультації з приводу майбутніх виборів», - сказав Мітволь Вестям. Хто конкретно, він не знає. Додав, що Віктор Янукович нерідко залишає резиденцію для поїздок по Росії.
Поруч з ним його цивільна дружина Любов Полєжай і її дочка, запевняють люди в оточенні батька Полежай - Леоніда Садикова.
«Тиждень тому повідомив, що подзвонила Надя (сестра Любові Полєжай, куховарка Януковича. - Авт.) і сказала, щоб не хвилювався, вони з Любою в Підмосков'ї», - розповіла сусідка Садикова.