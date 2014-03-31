США нададуть Молдові $10 млн для зміцнення кордонів з Придністров'ям

"Ситуація в регіоні складається непросто. Тому ми вирішили додатково до раніше обіцяних коштів надати Молдові 10 млн доларів для зміцнення безпеки на кордоні. Це вписується в стратегічний діалог, який Молдова розвиває з США", - заявила Нуланд, повідомляє телеканал "Дощ".

Також вона розповіла, що під час переговорів обговорювалися двосторонні відносини США-Молдова і ситуація в регіоні, особливо в Україні та Криму.

Раніше Держдепартамент США заявляв, що вони підтримують територіальну цілісність і суверенітет Молдови, і вітає досягнутий в країні прогрес, особливо лібералізації візового режиму з ЄС.