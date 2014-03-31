США нададуть Молдові $10 млн для зміцнення кордонів з Придністров'ям
02:30, 31 березня 2014Політика
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На прес-конференції в Кишиневі Вікторія Нуланд зазначила, що США готові надати Молдові допомогу у 10 млн доларів для зміцнення кордонів країни.
США нададуть Молдові $10 млн для зміцнення кордонів з Придністров'ям / zr.ru
"Ситуація в регіоні складається непросто. Тому ми вирішили додатково до раніше обіцяних коштів надати Молдові 10 млн доларів для зміцнення безпеки на кордоні. Це вписується в стратегічний діалог, який Молдова розвиває з США", - заявила Нуланд, повідомляє телеканал "Дощ".
Також вона розповіла, що під час переговорів обговорювалися двосторонні відносини США-Молдова і ситуація в регіоні, особливо в Україні та Криму.
Раніше Держдепартамент США заявляв, що вони підтримують територіальну цілісність і суверенітет Молдови, і вітає досягнутий в країні прогрес, особливо лібералізації візового режиму з ЄС.
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