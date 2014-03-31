Росія поверне українську субмарину "Запоріжжя" на буксирі - ЗМІ

При цьому, як повідомили ИТАР-ТАСС в штабі Чорноморського флоту, займатися транспортуванням, імовірно, будуть українські військовослужбовці.

"Наступного тижня російські та українські військові проведуть консультації, на яких обговорять, як краще організувати цей процес, - повідомило джерело агентства. - Очікується, що буксири будуть українськими і прийдуть з Одеси".

Підводний човен "Запоріжжя" не придатна до експлуатації і дістатися до нового місця дислокації своїм ходом не зможе.

Раніше Чорноморський флот Росії відмовився від використання цієї субмарини і погодився на передачу її українській стороні. Екіпажу запропоновано продовжити службу у складі Чорноморського флоту.

Підводний човен "Запоріжжя була побудована в 1970 році, спочатку вона входила до складу Північного флоту. У 1990 році підводний човен була перевезена на Чорне море, а в 1997 році увійшла до складу військово-морських сил України.