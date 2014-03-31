ЦВК зареєструвала Ляшко кандидатом у президенти України
16:34, 31 березня 2014Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала лідера Радикальної партії Олега Ляшка кандидатом на пост президента України на позачергових виборах, які відбудуться 25 травня.
Ляшко йде в президенти
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 14 членів ЦВК.
Ляшко особисто був присутній на засіданні ЦВК, тому вже сьогодні отримав з рук голови ЦВК Михайла Охендовського посвідчення кандидата в президенти України.
Після того як Охендовський вручив йому посвідчення, Ляшко висловив сподівання, що після 25 травня йому вручать вже інше посвідчення, оскільки він впевнений, що переможе в першому турі президентських виборів.
Як повідомляв УНІАН, ЦВК вже отримала заяви від 46 охочих стати Президентом.
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