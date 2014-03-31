ЦВК зареєструвала Ляшко кандидатом у президенти України

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 14 членів ЦВК.

Ляшко особисто був присутній на засіданні ЦВК, тому вже сьогодні отримав з рук голови ЦВК Михайла Охендовського посвідчення кандидата в президенти України.

Після того як Охендовський вручив йому посвідчення, Ляшко висловив сподівання, що після 25 травня йому вручать вже інше посвідчення, оскільки він впевнений, що переможе в першому турі президентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК вже отримала заяви від 46 охочих стати Президентом.