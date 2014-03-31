ЦВК отримала заяви від 46 охочих стати Президентом

Центральна виборча комісія, відповідно до ч. 1 ст. 44 Закону "Про вибори президента України", о 24.00 30 березня завершила прийняття документів для реєстрації кандидатів на пост президента.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, всього про свої наміри балотуватися на найвищу державну посаду заявили 46 громадян України. Сімох з них уже зареєстровано кандидатами у президенти. 12-м відмовлено в реєстрації. Рішення по інших 27-ми буде прийнято до 4 квітня.

Лише впродовж 29-30 березня до ЦВК документи для реєстрації кандидатом у президенти подав 21 громадян України. З них як самовисуванці - 14 осіб:

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Борис Лаврентів-Фурдас, 1977 року народження, освіта вища, тимчасово непрацюючий, безпартійний, проживає у Львові;

Ольга Богомолець, 1966 року народження, освіта вища, ПП "Інститут дерматокосметології доктора Богомолець", головний лікар, лікар-дерматовенеролог, безпартійна, проживає у Києві;

Наталія Королевська, 1975 року народження, освіта вища, тимчасово непрацююча, голова Партії Наталії Королевської "Україна – Вперед!", проживає у Києві;

Олеся Товтрівська, 1961 року народження, освіта вища, голова громадської організації "Фонд Сприяння розвитку міста Києва ім. Святої княгині Ольги", безпартійна, проживає у Києві;

Петро Порошенко, 1965 року народження, освіта вища, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, безпартійний, проживає у Києві;

Дмитро Ярош, 1971 року народження, освіта вища, тимчасово непрацюючий, безпартійний, проживає у Дніпродзержинську Дніпропетровської області;

Василь Цушко, 1963 року народження, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає у Києві.

Віталій Велидченко, 1965 року народження, освіта вища, Науково-виробничий комплекс "Україна" Фонду милосердя і здоров’я України, директор, безпартійний, проживає у Києві;

Зорян Шкіряк, 1970 року народження, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, проживає у Києві;

Олег Омельченко, 1956 року народження, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає у Києві;

Читайте такожПартія "УДАР" підтримала кандидатуру Порошенка на пост президентаЮрій Іваницький, 1968 року народження, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає у Києві;

Ганна Костів, 1942 року народження, освіта вища незакінчена, пенсіонерка, безпартійна, проживає у Житомирській області;

Євгенія Терехова, 1948 року народження, освіта вища, пенсіонерка, безпартійна, проживає у Донецьку;

Сергій Щетинін, 1954 року народження, освіта вища, голова фермерського господарства "Родина Щетиніних - шлях до комунізму", безпартійний, проживає у Вінниці.

Окрім того, в зазначений період до ЦВК надійшли відповідні документи 7 кандидатів на пост президента, висунутих на партійних з’їздах. Так, були подані документи таких осіб:

Петро Симоненко, висунутий Комуністичною партією України, 1952 року народження, освіта вища, народний депутат України, голова КПУ, проживає у Києві;

Дарт Олексійович Вейдер, висунутий політичною партією "Інтернет партія України", 1956 року народження, освіта середня, Національний університет харчових технологій, електромонтер, член партії "Інтернет партія України", проживає у Києві;

Анатолій Гриценко, висунутий політичною партією "Громадянська позиція", 1957 року народження, освіта вища, народний депутат України, голова партії "Громадянська позиція", проживає у Києві;

Юлія Тимошенко, висунута політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", 1960 року народження, освіта вища, голова партії ВО "Батьківщина", проживає у Дніпропетровську;

Олег Тягнибок, висунутий політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Свобода", 1968 року народження, освіта вища, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань інформатизації та інформаційних технологій, голова ВО "Свобода", проживає у Києві;

Олександр Клименко, висунутий Українською народною партією, 1965 року народження, освіта вища, голова УНП, проживає у Донецьку;

Василь Куйбіда, висунутий політичною партією Народний Рух України, 1958 року народження, освіта вища, кафедра державного управління та місцевого самоврядування ЛРІ НАДУ, професор, член НРУ, проживає у Києві.

Приймання документів для реєстрації кандидатів у президенти тривало з початку виборчого процесу – з 25 лютого.

За весь цей період до ЦВК надійшли документи 46 осіб (38 – самовисування, 8 – висування політичними партіями). При цьому деякі бажаючі балотуватися (22 особи) подали до ЦВК неповний перелік документів, необхідних для реєстрації, передбачений Законом "Про вибори президента України". 12-ти із них ЦВК відмовила в реєстрації, оскільки ними порушено встановлений виборчим законом порядок висування кандидата або подані ними документи не відповідають вимогам статей 48 та 51 Закону "Про вибори президента України". Документи 10 таких осіб ще знаходяться на розгляді.

Разом з тим, 24 особи подали до ЦВК всі документи, необхідні для реєстрації, включаючи документ, який підтверджує внесення грошової застави.

Читайте такожМЗС: Україну не буде цікавити оцінка спостерігачів РФ щодо виборів президента Станом на 13.30 30 березня семеро з них були зареєстровані кандидатами на пост президента: Ренат Кузьмін, Юрій Бойко, Михайло Добкін, Сергій Тігіпко, Вадим Рабінович, Валерій Коновалюк, Володимир Саранов.

Документи інших 17 осіб знаходяться на розгляді щодо відповідності вимогам виборчого законодавства, відповідно до ч. 9 ст. 51 Закону "Про вибори президента України".

Таким чином, до 4 квітня ЦВК повинна прийняти рішення щодо реєстрації 27 кандидатів у президенти.

У виборах президента України 2010 року взяли участь 18 кандидатів.