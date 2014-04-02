Наказ розстрілювати мітингувальників видавав Янукович - ГПУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ, з посиланням на слова в.о. генпрокурора Олега Махніцького.

Як зазначили у прес-службі, наразі встановлено, що по мітингувальниках "працювали" співробітники спецзагону "Беркут", які з дня створення цього спецпідрозділу (1992 р. - УНІАН), мали можливість та повноваження застосовувати вогнепальну зброю, зокрема автоматичну та снайперські гвинтівки.

Як повідомили в ГПУ, розслідуванням встановлено, що прицільний вогонь із снайперської гвинтівки СКС (самозарядний карабін Сімонова - УНІАН) вівся з будівлі готелю "Україна".

Що стосується наявності снайперів в інших будівлях, зокрема Жовтневому палаці, готелі "Козацький", Будинку профспілок, дані перевіряються.

Також в Генпрокуратурі зауважили, що серед декількох співробітників "Беркута", затримали командира окремого загону, підлеглі якого виконували завдання із застосування на ураження вогнепальної зброї.

Водночас у відомстві зазначили, що наразі перевіряється інформація про можливе залучення та причетність до розстрілу на Майдані бійців інших спецпідрозділів українських силових структур, зокрема бійців "Альфи", які входять до складу СБУ.

В прес-службі зазначили, що працівникам ГПУ довелося відновлювати всю картину та обставини пов'язані з розстрілом людей у центрі Києва, оскільки всі документи та інша матеріально-доказова база була знищена попереднім керівництвом Генпрокуратури. Слідство триває.