МЗС РФ вручило ноту Україні про денонсацію угод щодо ЧФ

МЗС Росії направило ноту посольству України в РФ про денонсацію угод про перебування Чорноморського флоту на території України.

Про це УНІАН повідомили в МЗС РФ.

«2 квітня 2014 року Міністерство закордонних справ Російської Федерації направило ноту Посольству України в Російській Федерації й повідомило про набуття чинності 2 квітня 2014 року Федерального закону «Про припинення дії угод, що стосуються перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України», - йдеться в повідомленні.

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Заявляється, що тим самим російська сторона, грунтуючись на статтях 61 і 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, повідомила українську сторону про припинення дії таких міжнародних договорів: Угода між Російською Федерацією та Україною про параметри розподілу Чорноморського флоту від 28 травня 1997 року; Угода між Російською Федерацією та Україною про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року; Угода між урядом Російської Федерації та урядом України про взаєморозрахунки, пов`язані з розподілом Чорноморського флоту й перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, від 28 травня 1997 року; Угода між Російською Федерацією та Україною з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року.

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«У згаданій ноті сказано, що міністерство розглядає її як офіційний акт про припинення дії вищеперелічених міжнародних договорів, передбаченого пунктом 2 статті 67 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року», - йдеться в угоді.

При цьому в ноті зазначається, що міністерство виходитиме з того, що припинення дії вищеперелічених міжнародних договорів не зачіпає фінансових зобов`язань, що виникли в період їх дії, і підлягають погашенню та підтверджує готовність до того, щоб шляхом переговорів із Українською Стороною вирішити питання, пов`язані з практичними наслідками припинення їх дії.

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Російська Сторона підтвердила також готовність до передачі Українській Стороні військового майна Збройних Сил України, що залишилося в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон «Про припинення дії угод, що стосуються перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України».

1 квітня в МЗС України заявили, що Україна оскаржуватиме в міжнародних судах рішення Росії про денонсацію угод про перебування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Також міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Україна не має наміру денонсувати жодну з угод із РФ про перебування Чорноморського флоту.