Путін затвердив денонсацію угод з Україною щодо ЧФ

Про це повідомляє сайт президента РФ.

В інформації сказано, що федеральний закон ухвалений Державною думою 31 березня і схвалений Радою федерації 1 квітня 2014 року.

Читайте такожУкраїна не збирається денонсувати жодну з угод щодо ЧФ РФЗаконом передбачено припинити дію: Угоди між Російською Федерацією і Україною про параметри розділу Чорноморського флоту, підписаної в місті Києві 28 травня 1997 року; Угоди між Російською Федерацією і Україною про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підписаної в місті Києві 28 травня 1997 року; Угоди між урядом Російської Федерації і урядом України про взаєморозрахунки, пов'язані з розділом Чорноморського флоту і перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підписаної в місті Києві 28 травня 1997 року; Угоди між Російською Федерацією і Україною з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підписаної в місті Харкові 21 квітня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня в МЗС України заявили, що Україна буде оскаржувати в міжнародних судах рішення Росії про денонсацію угод про перебування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Також міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Україна не має наміру денонсувати жодну з угод із РФ щодо перебування Чорноморського флоту.