Українські військові взяли участь у навчаннях НАТО в Болгарії

21:41, 03 квітня 2014
Політика
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Військові України і НАТО вчаться взаємодіяти в кризових ситуаціях. Це мета навчань, які альянс влаштував у Болгарії, запросивши і українських офіцерів.

Украинцы приняли участие в учениях НАТО / mil.gov.ua

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Всього в навчаннях беруть участь понад 700 військовослужбовців з 13 країн. Українських офіцерів, серед них 16.

В американському командуванні кажуть, що ці збори планували заздалегідь, ще до кримського кризи. Хоча і додають: вчення - суто гуманітарні та мирні - мали б сприяти стабілізації ситуації в регіоні.

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Наступного разу військові планують зібратися вже в Україні.

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