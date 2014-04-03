Українські військові взяли участь у навчаннях НАТО в Болгарії

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Всього в навчаннях беруть участь понад 700 військовослужбовців з 13 країн. Українських офіцерів, серед них 16.

В американському командуванні кажуть, що ці збори планували заздалегідь, ще до кримського кризи. Хоча і додають: вчення - суто гуманітарні та мирні - мали б сприяти стабілізації ситуації в регіоні.

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Наступного разу військові планують зібратися вже в Україні.