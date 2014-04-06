Підтримка Митного союзу в Україні впала до 28%

Про це свідчать дані опитування, який провела група Рейтинг на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

53% українців підтримують інтеграція в Євросоюз. При цьому, проти інтеграції в ЄС виступили 28%, 11% - не змогли відповісти, 8% не стали б голосувати на референдумі.Читайте такожПутін побоюється, що кризу в Україні може негативно вплинути на Митний союз28% громадян готові підтримати приєднання України до Митного союзу. 51% українців проголосували б проти, 15% не стали б голосувати, 6% не визначилися з відповіддю.

Опитування проводилося у всіх регіонах України (у тому числі і в Криму) з 14 до 26 березня, опитано 1200 громадян України віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,8 %.