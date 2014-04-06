У Донецьку близько 2 тисяч проросійських активістів мітингують на підтримку "Беркута"

На самому початку мітингу деякі його учасники зажадали вигнати з площі журналістів. Вони накинулись на кореспондентів і фотокорів, вимагаючи, щоб вони "пішли геть!, передає "Острів".

Сьогоднішній захід сепаратистів присвячено захисту бійців "Беркута", затриманих українськими спецслужбами за підозрою в масових вбивствах під час протистояння в Києві.

На думку мітингувальників, "розігрується карта переслідування інакомислячих". Сепаратисти бачать в цьому руку ЦРУ.Читайте такожУ Донецьку студента засудили до 2 років за зміну прапора над міськрадою

Як завжди учасники мітингу скандують проросійські гасла і тримають в руках прапори Російської Федерації, Георгіївські прапори і прапори проросійських громадських організацій, включаючи заборонену "Донецьку республіку".

Мітингувальники висловили недовіру Партії регіонів, члени якої, за їх словами, "рятуючи свої шкури, поставили нас під удар фашизму".

"Нам потрібна Росія, Сталін, а не ця долбанная Хохляндія", - лунають істеричні вигуки у відповідь.