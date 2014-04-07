Баррозу вважає Україну не готовою до ЄС

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Berliner Zeitung, опублікованому у понеділок, 7 квітня, повідомляє Deutsche Welle.

"Україна ще не готова. Ні сьогодні, ні у найближчому майбутньому", - заявив Баррозу у відповідь на запитання газети про те, чи змогло б членство у Євросоюзі допомогти Україні у нинішній кризовій ситуації. Водночас голова Єврокомісії наголосив, що і ЄС не налаштований зараз на те, щоб "прийняти до спільноти таку країну, як Україна".

Читайте такожБаррозу: двері для вступу України в ЄС не закритіБаррозу, однак, зауважив, що підписана 21 березня у Брюсселі політична частина угоди про асоціацію між Україною та ЄС дозволить достатньо зблизити сторони з тим, щоб "допомогти Україні вийти із тієї безнадійної ситуації, що склалась". При цьому колишній прем'єр-міністр Португалії нагадав про обіцяну Києву з боку ЄС економічну допомогу на суму 11 мільярдів євро. "Це стане рушійною силою для розвитку України, її стабільності та добробуту", - переконаний голова Єврокомісії.