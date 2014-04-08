Москва готова до переговорів у форматі РФ-США-ЄС-Україна. Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров, передає ИТАР-ТАСС.

Росія готова розглядати багатосторонній формат щодо врегулювання в Україні за участю країн Європи, США, РФ і української сторони.

"Дійсно, ми готові розглядати багатосторонній формат, в якому представлені європейці, США, Росія, українська сторона", - сказав міністр.

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Формат переговорів зі США, ЄС і Україною, як і терміни і порядок денний, не визначені. Про це заявив міністр.

"Ми з Джоном Керрі якусь конкретну дату не обговорювали, оскільки за нашою домовленістю необхідно спочатку зрозуміти, яким буде формат", - сказав Лавров.

При цьому він вважає, що південь і схід України мають бути представлені в міжнародних переговорах. "У зв'язку з цим будь-які багатосторонні формати, які ігнорують наявність обурення на півдні і сході України тим, що робить стосовно них київське керівництво, ігнорування їх не дозволить працювати в будь-якому форматі, - сказав Лавров. - Ми за те, щоб південь і схід України були представлені на таких заходах".

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Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще за кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розподілу України, засудивши дії Кремля.

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Проте РФ не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. 5 квітня ц.р. співробітники СБУ спільно з прикордонниками в пункті пропуску «Червона Таловка» (Луганська область) затримали громадянина РФ Банних Романа Сергійовича, який намагався перетнути державний кордон України для безпосередньої організації та координації сепаратистських акцій в Луганську. За даними СБУ, Банних, 1985 р.н., зареєстрований за адресою в/ч 13204, яка входить до складу ГРУ Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, безпосередньо організовував і координував із території РФ роботу диверсійної групи, що діяла в Україні. Метою цих глибоко законспірованих груп було повалення конституційного ладу і захоплення влади, здійснення терористичних актів, розпалювання сепаратизму і дестабілізація ситуації у східних регіонах нашої держави.

6 квітня в Луганську, Харкові і Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами здійснили спроби захопити органи державної влади.

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Зокрема, 6-7 квітня в Харкові сепаратисти захопили ОДА, розгромили телекомпанію АНТ, жорстоко побили учасників мітингу за єдність України. Оскільки місцева міліція практично не перешкоджала цим безчинствам, 7 квітня до Донецької, Луганської і Харківської областей прибули спецпідрозділи міліції з інших регіонів України. Сьогодні вночі спецпідрозділ "Ягуар" без пострілів і жертв звільнив Харківську обласну державну адміністрацію від сепаратистів. Затримано 70 порушників, які відправлені до київських і полтавських СІЗО.